Domani pomeriggio alle 17, per la fine della campagna elettorale in favore di Sansa presidente, i candidati del PD Annina Elena ed Enrico Ioculano incontreranno presso la sede della protezione civile di Cervo, in via Steria, o volontari della associazione di Cervo, ma anche delle altre del territorio ed esponenti della Croce d'Oro.

Sarà un incontro illustrativo del loro lavoro ma anche di proposte e idee ai candidati per la valorizzazione e il loro impegno futuro.