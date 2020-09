Elezioni regionali, Serena Burgo (Cambiamo con Toti Presidente): “La Regione Liguria vicina ai bisogni degli animali”

“…se non lo hai non puoi capire… Quante volte lo abbiamo sentito dire a proposito dei nostri amici a 4 zampe. L’affetto e l’amore che può darti un cane, un gatto, un cavallo o qualsiasi altro essere vivente supera di gran lunga quello che, a volte, ci si aspetta da un essere umano. Io stessa sono sempre stata distaccata, fino a quando non ho adottato una gattina, oggi sono letteralmente innamorata di lei. La troppa violenza sugli animali, che si vede sempre più spesso, è ingiustificabile, inconcepibile e inammissibile”. A dirlo è Serena Burgo, candidata alle elezioni regionali nella lista ‘Cambiamo con Toti Presidente’ che continua: “Come si può maltrattare un animale indifeso che può solo darti amore, affetto e compagnia? Regione Liguria da sempre vicina al mondo animale, si impegna ad attuare provvedimenti per migliorare la loro vita. Per questo propone la sterilizzazione gratuita dei gatti, il microchip ai cani gratuito secondo le fasce di reddito, la semplificazione della ricetta veterinaria, il potenziamento di assistenza Guardia medica veterinaria per tutti gli animali ed infine di creare in ogni Comune le ‘Bau Beach’ ossia le spiagge dedicate ai cani. Un doveroso ringraziamento va a tutti i volontari dei canili e a coloro che si occupano gratuitamente degli animali malati e abbandonati. Adottiamo tutti un animale: non può che essere un atto di amore e un valore aggiunto!”.