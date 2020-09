Pasta Fresca Morena ha rinnovato la propria veste grafica con un nuovo sito internet ricco di tante novità

Il nuovo sito web di Pasta Fresca Morena, recentemente realizzato con tecnologie all’avanguardia, è molto più aggiornato, moderno ed intuitivo rispetto alla versione precedente. Grazie all’uso del “responsive design” si adatta automaticamente a PC, smartphone e tablet.

Il sito è stato realizzato con un occhio di riguardo all’ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO): questo consentirà un miglior posizionamento e una sua facile reperibilità in rete. La tecnologia con cui il sito web è stato realizzato consente un rapido aggiornamento dei dati pubblicati, con la possibilità di introdurre e/o modificare notizie e informazioni in tempi molto brevi.

La sezione “Meteo e Webcam”, inoltre, permette alla clientela di dare un'occhiata alla città, tramite delle telecamere appositamente installate ed al Meteo di Ventimiglia e Costa Azzurra, il tutto in tempo reale.

Oltre a questo, naturalmente si potrà accedere e consultare la vasta gamma di prodotti offerti dal pastificio Pasta Fresca Morena che da oltre 50 anni porta sulle nostre tavole pasta fresca e pasta ripiena, realizzate secondo la tradizione.

Infine, per rendere unico ogni piatto, sono state inserite alcune semplici ricette di cucina consigliate dal pastificio o proposte dai clienti stessi. Tra le novità che troverete sul nuovo portale, per non rinunciare al gusto, ci sono anche i “pansotti vegani” a base di soia alla zucca, ai funghi, al pistacchio e alla verdura.

Tutta l'operazione è stata resa possibile grazie alla CNA e alla sua operatrice, Lorenza Scapuzzi, che ha seguito le pratiche per ricevere i fondi regionali per la costruzione del sito e naturalmente al programmatore, Paolo Campora della CPE Sistemi.

La CPE Sistemi è nata a giugno del 2007 dalla passione del suo fondatore per l’elettronica e l’informatica, coltivata fin da bambino, che si è poi trasformata in un lavoro che negli anni ha portato successi e soddisfazioni.

Per andare alla scoperta di tutte le specialità e dei servizi offerti da Pasta Fresca Morena “cose buone che fanno bene”, vi basterà cliccare sul nuovo (Sito).