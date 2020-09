Rivieracqua chiude il bilancio 2019 con un passivo di 2,8 milioni di euro. Biancheri: “Il tempo sta finendo” (Video)

L’assemblea dei sindaci convocata per questa mattina in Comune a Sanremo ha visto l’approvazione del bilancio 2019 di Rivieracqua, la società chiamata a gestire il servizio idrico in provincia e al momento in condizione di concordato. La situazione economica attuale di Rivieracqua vede un segno meno del valore di 2,8 milioni di euro. L’assemblea riunita questa mattina ha approvato il bilancio.

Ancora da definire il destino del concordato. A febbraio il documento sarebbe dovuto approdare in tribunale a Imperia, poi la discussione è stata posticipata a giugno e, ad oggi, resta ancora da definire la stessa approvazione del documento. Inoltre, stando a quanto emerge dalla riunione odierna, pare che dai Comuni di Ventimiglia e di Imperia sia arrivata un'apertura sul conferimento di Amat e Aiga sulla scia di quanto ha già fatto il Comune di Sanremo con Amaie.

La riunione di questa mattina si è tenuta proprio poche ore dopo la vera e propria crisi idrica che ha colpito la zona dell’Imperiese e del Dianese con rotture che hanno provocato la chiusura dell’erogazione in tutta la zona da Costarainera ad Andora. Situazione che ha comprensibilmente esasperato i toni della riunione.

Da evidenziare anche come, per l’ennesima volta, la riunione sia iniziata con un’ora di ritardo per via dell’assenza di numerosi sindaci. Nonostante l’ordine del giorno di grande importanza, il numero legale è stato mantenuto solamente grazie alle molte deleghe inviate in mattinata.