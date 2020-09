Nuova asta di gioielli giovedì 10 Settembre al Crédit Municipal di Nizza

Il prossimo 10 settembre il Crédit Municipal di Nizza organizza un'asta per mettere in vendita alcuni lotti di gioielli. La vendita sarà preceduta da un'esposizione dalle 9 alle 11.30.

Un'asta di gioielli davvero esclusiva per gli amanti del settore e sicuramente un appuntamento da non perdere. Si rammenta che sarà obbligatorio l'uso della mascherina. I posti sono limitati. L'asta è aperta a tutti e si svolgerà a partire dalle 13.30 in Via Gioffredo, 43 al primo piano dell'immobile del Crédit Municipal di Nizza.

Il catalogo degli oggetti in vendita all'asta, che si terrà sotto la guida dei banditori Wetterwald e Rannou-Cassegrin, è disponibile sul sito http://www.credit-municipal-nice.fr/fr/vente-aux-enchere.htmlhttp://www.credit-municipal-nice.fr/fr/vente-aux-enchere.html.

Vi rammentiamo inoltre, che il Crédit Municipal di Nizza avrà in serbo per voi anche un altro eccezionale evento, un'asta di orologi e gioielli, che si terrà invece, il 24 settembre e sarà preceduta il 22 e 23 settembre da una mostra a vetrine aperte.