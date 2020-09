Oggi è stato rilevato un nuovo caso positivo al covid-19 nel Principato di Monaco. In tutto, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono state 143 le persone che hanno contratto l'infezione.

Tre sono invece, le persone ricoverate in ospedale e una di queste si trova in terapia intensiva. Altre tre persone sono state dichiarate guarite e in totale il bilancio dei guariti è di 94 persone. Assistite, presso il proprio domicilio, sono in tutto infine, 43 persone.