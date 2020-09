Elezioni regionali: Monica Gatti (Lega) aderisce al 'Patto delle Donne Liguria'

“Con grande senso di responsabilità ho aderito al Patto delle Donne Liguria, perché credo fortemente nella forza e nelle potenzialità delle donne”. Ad annunciarlo è Monica Gatti, Candidata alle elezioni regionali per la Lega Liguria Salvini.

“Donne che fino a poco tempo fa - spiega Gatti - erano solite ad adattarsi alle situazioni, ma che oggi tirano fuori la loro forza, la loro determinazione alla ricerca della propria autonomia e libertà. Autonomia e libertà che partono dal potenziare le proprie competenze per avere il bene primario che le rende libere: il lavoro! Per questo mi impegno e metto a disposizione delle donne il mio valore, la mia forza per far sì che ogni donna possa raggiungere quell’obiettivo".

"Sarà mio compito - conclude la Candidata alle elezioni regionali -, se ne avrò la possibilità, di avere la mia voce in leggi regionali che diano opportunità alla donna, in primis, di non abbandonare il proprio posto di lavoro. Secondariamente di diventare imprenditrice di se stessa, ed infine, di poter accedere al proprio lavoro senza dover rinunciare. Aderire a questo progetto è per permettere alla donna di non rinunciare”.