Bordighera: per l’emergenza covid riapre Villa Palmizi, via ai lavori per la messa in sicurezza della scuola chiusa dal 2014

Per via dell’emergenza covid anche a Bordighera il ritorno a scuola previsto per il 14 settembre sarà all’insegna del distanziamento e, di conseguenza, è scattata la corsa per reperire i nuovi spazi che ospiteranno gli alunni dell’Istituto Comprensivo. Il Comune ha valutato l’ipotesi di riaprire Villa Palmizi, sede dell’ex Istituto Maria Consolatrice chiuso dal 2014.

Ottenuto l’ok dalla sede centrale di Milano, sono quindi partite le procedure per la sistemazione degli spazi che ospiteranno gli alunni almeno per la prima parte dell’anno scolastico. Gli uffici di Palazzo Garnier hanno dato il via alle procedure per gli incarichi professionali utili all’adeguamento degli impianti per le pratiche di prevenzione incendi. Al termine di tutte le verifiche del caso, Villa Palmizi sarà di nuovo utilizzabile.

Si lavora in contemporanea anche per la sistemazione alternativa agli alunni di Villa Felomena che saranno ospitati in tre aule temporanee all’interno dell’immobile al piano terreno di via Lamboglia, ex sede del Giudice di Pace e ora Protezione Civile.