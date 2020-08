Il Mercato auto di Luglio 2020

In quale situazione si trova il mercato dell’auto nel mese di luglio 2020? Sfortunatamente continua il trend negativo, anche se la flessione è più contenuta. Per quel che riguarda le passenger cars (cioè le classiche automobili per il trasporto di persone) dopo i primi sei mesi dell’anno caratterizzati dalla Pandemia, la flessione è del 10,78%: 136.911 nuovi mezzi immatricolati contro le 153.458 immatricolati nel luglio 2019. Per i light commercial vehicles (cioè i veicoli commerciali come i furgoni) si nota invece un’inversione di tendenza positiva, con un incremento del 5,84% delle immatricolazioni (15.249 targhe immatricolate in più rispetto alle 14.407 del 2019). Molto interessante il risultato raggiunto dal noleggio a breve termine che riesce a far segnare una crescita importante, del +53,18% di nuove automobili immatricolate. IN questo caso si tratta di un risultato in parte falsato, che non dipende da un vero e proprio incremento della domanda, ma dall’obbligo dato dai costruttori di immatricolare le vetture. Capofila in questa pratica è il Gruppo VW che nel periodo in esame conta quasi 4.500 automobili immesse nel circuito di car rental. Meno importante il calo delle vendite di automobili aziendali, che si assesta al -4,79%.

In conclusione, grazie all’incremento del canale del noleggio a lungo termine il confronto con il mercato dell’auto complessivo rispetto al luglio 2019 si avvicina al pareggio. Complessivamente le auto immatricolate in questo mese sono state più di 21.000, solo 607 in meno rispetto al luglio 2019.

I primi 7 mesi dell’anno di perdite

I dati meno confortanti, secondo lo staff di Calcolocosto.it risultano dall’esame del risultato dei primi sette mesi 2020: in questo caso il segno meno è dominante, con una diminuzione del 37,8% al mercato dell’auto. Se nel 2019 le auto immatricolate erano state 706.112, nello stesso periodo del 2020 l’indicatore si è fermato a 439.211: un calo di ben 266.901 automobili. La contrazione degli Lcv è del 31,42%.

Una spinta, che potrebbe però non essere sufficiente, è quella data dalla partenza degli incentivi statali (almeno secondo quanto calcolato dai tecnici di Calcolocosto.it). Nonostante l’introduzione dell’ecobonus, sembra impossibile raggiungere la cifra di un milione e trecentomila auto immatricolate alla fine del 2020.

Non si ha invece nessuna notizia su quella che potrebbe essere la misura strutturale ed efficace per il rilancio del settore dell’automobile, cioè l’allineamento della fiscalità dell’auto aziendale a quella europea.

Il noleggio a lungo termine

Esaminando più nel dettaglio il mercato del noleggio a lungo termine nel luglio 2020 gli operatori captive (cioè quelli che sono di proprietà delle Case produttrici) hanno raggiunto quota 8.094 unità immatricolate, chiudendo a +7,35%. I top player generalisti (che non appartengono alle case produttrici) si fermano a 12.552, mostrando un segno meno di 3,23% (419 unità di meno).

Classifica modelli più venduti

Quali sono i modelli preferiti nel mercato italiano dell’auto? Vediamo la graduatoria delle prime cinque automobili immatricolate nel luglio 2020:

Fiat Panda, sempre in testa, anche se con un calo del 8,33%; Lancia Ypsilon; Fiat 500X che invece mostra una crescita del 9,07%; Jeep Renegade, sempre di FCA; Volkswagen Golf, la prima fra le straniere, che registra un aumento delle immatricolazioni pari al +73,08% che dipende sia dalla messa sul mercato della nuova generazione di modelli sia dall’immatricolazione di 1.087 targhe date al noleggio a breve termine.

Le previsioni per il 2020

Le previsioni per il 2020 fissano una chiusura con immatricolazione di 1.225.000 auto. Questo vuol dire 700.000 unità in meno rispetto al 2019. Le immatricolazioni dovrebbero essere così suddivise (tenendo già conto del 11,4% delle auto a chilometri zero):

740.000 nuove targhe per i privati (quota di mercato del 60,4%);

65.000 immatricolazioni aziendali (quota di mercato del 5,3%);

200.000 automobili di noleggio a lungo termine (quota di mercato del 16,3%);

80.000 unità al noleggio a breve termine (quota di mercato del 6,5%).