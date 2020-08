Crea il bagno che desideri con Arredailtuobagno.it: box doccia di marchi leader in 24/48h con pagamenti 100% sicuri

Alla competitività di offerte esclusive, Arredailtuobagno.it unisce quella qualità costruttiva che viene garantita solo dai marchi top di gamma, quali Bossini, Elite, Grohe e Cristina. Una proposta che sa distinguersi anche per completezza. In pochi click si possono acquistare box doccia , sanitari, accessori, soffioni, colonne doccia e molto altro. Tutto affidato a corrieri che garantiscono spedizioni davvero veloci, come testimoniano le recensioni, verificate da Feedaty, di centinaia di clienti.

La proposta di Arreda il tuo bagno è fatta di marchi leader di settore, come ad esempio Grohe, Paffoni, Azzurra, Bossini, Elite, Oli, Mamoli, Paini, Nobili e Cristina. Alla qualità s’unisce la convenienza di offerte che assicurano una concreta opportunità di risparmio per il cliente.

Bastano pochi istanti di navigazione per passare in rassegna box doccia, piatti doccia e rubinetteria, con tante opzioni per quello che riguarda materiali, forme e finiture.

Limitando l’analisi ai soli box doccia, ci sono molteplici opzioni anche in merito all’apertura - come ad esempio battente, a soffietto o libero - e alle finiture. Tante le alternative per le dimensioni: box doccia 70x70 , 80x80, 70x90, 80x100, 70x100 e box doccia 80x120 , solo per citarne alcune.

Tra i valori che danno forma alla mission di Arredailtuobagno.it c’è la sostenibilità ambientale. Ciò si traduce, per buona parte degli articoli, nell’adozione di un concept eco-friendly che segue l’intero processo di realizzazione, dalla materia prima al prodotto finito.

Oltre ai prezzi box doccia convenienti, pagamenti sicuri e assistenza via telefono ed email

Il cliente ha la certezza di acquistare online attraverso sistemi di pagamento senza rischi. Le opzioni disponibili sono infatti PayPal, bonifico bancario, carta di credito e contrassegno. Soluzioni che s’adattano a ogni esigenza.

E le spedizioni sono super veloci. In relazione alla maggior parte degli articoli, il cliente riceve il prodotto desiderato in 24-48 ore. In caso di ordini superiori a 250 euro, la spedizione è gratuita. Il valore dell’esperienza d’acquisto è confermato dal Certificato Gold rilasciato da Feedaty, società specializzata nella raccolta delle recensioni dei clienti.

Per qualunque richiesta di informazioni e supporto, è disponibile il pratico servizio di assistenza fruibile via telefono (342-5884452, 0962-82410) ed email (info@arredailtuobagno.it).