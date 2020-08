Podologia e podoiatria: il dott. Luca Avagnina ospite a ‘2 ciapetti con Federico’

La podologia e la podoiatria sono state al centro della nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico’. Ospite in video collegamento è intervenuto il Dott. Luca Avagnina di Sanremo.

In trasmissione si è discusso delle normative italiane e di altri Paesi che regolano questo settore. Lo stesso dott. Avagnina ha parlato delle proposte di Legge presentate per uniformare l’Italia con il resto d’Europa e gli Stati Uniti. Si è poi passati ad analizzare l’importanza del piede e come possa influire sul resto del corpo. “L’unico punto che poggia a terra e che rappresenta la base dell’impalcatura strutturale è il piede – ha spiegato - Da questo possono dipendere diverse problematiche del corpo. Il piede ha infatti una grande importanza nella salute dei muscoli e dell’articolazione ossea”.

Chi si può rivolgere a questi specialisti ? “Tutti – ha risposto Avagnina - sia i più giovani, perché il piede influisce da quando si è piccoli, sia gli anziani. Importante poi per gli sportivi per evitare gli infortuni”.

Guarda l’intervista integrale:

