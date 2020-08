Infortuni sul lavoro, cosa c'è da sapere sulle prestazioni Inail. I consigli del Patronato Epasa-Itaco di CNA Imperia

“Nessuno vorrebbe mai preoccuparsene, ma quando lavoro e salute entrano in rotta di collisione vengono in rilievo le prestazioni economiche erogate dall’Inail" - dichiara il Direttore Provinciale del Patronato Epasa-Itaco, Luciano Vazzano.



“Un terreno spesso sconosciuto a molti lavoratori e ai loro familiari e che, invece, grazie a una normativa molto puntuale, protegge e sostiene coloro che si infortunano o si ammalano sul lavoro, unitamente alle loro famiglie. Tra le varie misure in tema di lavoro e salute abbiamo selezionato tre prestazioni che al sussistere di determinati requisiti possono essere richieste tramite i Patronati: l’assegno di assistenza personale continuativa, l’integrazione della rendita e lo speciale assegno continuativo. Per stabilire le condizioni di accesso e fare successiva domanda, è bene rivolgersi a professionisti come gli operatori del Patronato Epasa-Itaco della CNA della Provincia di Imperia: una consulenza mirata, infatti, è necessaria per capire in quale direzione muoversi e quindi procedere nella richiesta" - conclude Vazzano.



Assegno per assistenza personale continuativa - È una prestazione economica riconosciuta ai titolari di rendita che versano in una o più condizioni menomative, elencate nella tabella del Testo unico (D.P.R. 1124/1965), per le quali necessitano di assistenza personale continuativa. Solo per gli eventi fino al 31 dicembre 2006 l’inabilità permanente assoluta, valutata in base alla tabella allegata al T.U., doveva essere pari al 100%. L’assegno costituisce una integrazione della rendita e viene corrisposto mensilmente; non è soggetto a tassazione Irpef e non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da altri Enti pubblici. Durante i periodi di ricovero l’integrazione della rendita viene sospesa. L’importo dell’assegno viene rivalutato annualmente, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo. Per il 2019 l’importo è stato di euro 545,02.



Richiesta integrazione rendita - È una prestazione prevista per il titolare di rendita diretta, per la quale non sia scaduto l’ultimo termine revisionale (pari a 10 anni per gli infortuni e 15 anni per le malattie professionali), tenuto a sottoporsi a cure mediche e chirurgiche ritenute utili per il recupero dell’attitudine al lavoro e dell’integrità psico-fisica. E prevista per tutto il periodo della cura ed è soggetta a tassazione Irpef.La quota giornaliera della rendita può essere integrata fino a un massimo del 75% della retribuzione media giornaliera degli ultimi 15 giorni di lavoro.Le cure e l’integrazione rendita sono disposte su domanda dell’interessato o direttamente dall’Inail.



Speciale assegno continuativo mensile - E’ una prestazione economica corrisposta solo al coniuge e ai figli dei lavoratori già titolari di rendita, in caso di decesso di questi ultimi per cause indipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale. Viene erogato:

- per gli infortuni sul lavoro verificatisi fino al 31 dicembre 2006 e le malattie professionali denunciate a decorrere dalla stessa data, con grado di inabilità permanente non inferiore al 65% riconosciuto dall’Inail secondo le tabelle allegate al Testo unico (d.p.r. 1124/1965);



- per gli infortuni sul lavoro verificatisi dal 1° gennaio 2007 e le malattie professionali denunciate a decorrere dalla stessa data, con grado di menomazione all’integrità psicofisica/danno biologico non inferiore al 48%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000.



La prestazione è erogata a condizione che gli aventi diritto non percepiscano rendite, prestazioni economiche previdenziali (pensioni) o altri redditi (escluso il reddito della casa di abitazione), di importo pari o superiore a quello dell’assegno speciale.



L’aiuto del Patronato - Il riconoscimento al diritto alle prestazioni previste dalla legge e che l’Inail eroga è soggetto a lunghe procedure e vari passaggi burocratici, presentazione della giusta documentazione e anche accertamenti medici. E’ importante, quindi, essere seguiti con cura da esperti specializzati, quali gli operatori del Patronato Epasa-Itaco della CNA della Provincia di Imperia: il Patronato è a disposizione per qualsiasi informazione gratuita preliminare anche per capire a che cosa si ha diritto o meno e anche tutte le modalità ed i passaggi da attivare per fare domanda.



A chi rivolgersi - Per consulenze ed informazioni, è possibile contattare o recarsi, previo appuntamento, presso:



- UFFICIO PROVINCIALE PATRONATO EPASA ITACO IMPERIA Via San Francesco, 7 – 18100 Imperia - Telefono: 0183.292684 - Email: imperia@epasa-itaco.it

- UFFICIO ZONALE PATRONATO EPASA ITACO DIANO MARINA Via Genova, 7 – 18013 Diano Marina (IM) - Telefono 0183.498979 - Email: dianomarina@epasa-itaco.it

- UFFICIO ZONALE PATRONATO EPASA ITACO SANREMO Via B. Asquasciati, 12 – 18038 Sanremo (IM) - Telefono: 0184.500309 - Email: sanremo@epasa-itaco.it