Ventimiglia: Comune al lavoro per la riapertura delle scuole, Scullino “Aspettiamo finanziamenti dal Ministero, dobbiamo fare i conti con edifici molto datati”

Anche il Comune di Ventimiglia sta facendo i conti con le difficoltà relative alla preparazione degli edifici scolastici in vista della riapertura prevista per il prossimo 14 settembre. Anche se, per ora, nulla c’è di certo in merito alle procedure di accesso a scuola, sicuramente il tema delle distanze e degli spazi maggiormente dilatati resta centrale.

E così l’amministrazione della città di confine è impegnata con una serie di interventi utili a ricavare gli spazi necessari per garantire il distanziamento tra studenti. “Abbiamo tanti uomini impegnati nelle scuole - spiega ai nostri microfoni il sindaco Gaetano Scullino - ma alcuni edifici hanno bisogno di grandi interventi, quindi aspettiamo il MIUR per vedere se ci aiuteranno con i finanziamenti. A Ventimiglia abbiamo edifici datati che stiamo mettendo a posto con nuovi bagni, controsoffitti, aule più grandi, ma lavoriamo principalmente con edifici molto vecchi alcuni anche dei primi del ‘900”.

“Vogliamo presentare le scuole in ordine per i nostri giovani concittadini - conclude il sindaco - tutto deve essere anche pulito e sanificato per l’inizio della scuola”.