Ventimiglia: con l'arrivo dell'illuminazione pubblica è stato ufficialmente aperto il nuovo posteggio di Latte

Dopo la consegna di 32 parcheggi in zona Latte, avvenuta nelle precedenti settimane, da oggi è stata attivata l'illuminazione pubblica e definitivamente collocati i cartelli stradali che regolamentano la circolazione e il parcheggio gratuito delle macchine nel nuovo parcheggio.

La pratica seguita, insieme al sindaco Gaetano Scullino, dall'assessore all'urbanistica Tiziana Panetta è giunta a conclusione. “Nella zona la carenza dei parcheggi è molto nota e avere 32 parcheggi in più è sicuramente una buona notizia per gli abitanti di Latte” dichiarano dal Comune. I parcheggi erano stati costruiti, in scomputo di oneri di urbanizzazione, dalla società Vista Mare molti anni addietro ma per motivi diversi non erano ancora stati completati e consegnati all'Amministrazione comunale. La pratica era stata assegnata dal sindaco Scullino all'assessore competente Panetta.

Qualche settimana fa sembrava tutto risolto ma l'assenza di energia elettrica aveva impedito l'apertura del parcheggio per assenza di illuminazione notturna. Oggi il sindaco Scullino e l'assessore Panetta sono andati a verificare che tutto funzionasse e dichiarano: “Da oggi il parcheggio è ufficialmente aperto, si accede da Corso Nizza e si scende verso il mare. La strada e il parcheggio, inseriti nel complesso immobiliare realizzato dalla società Vista Mare, sono pubblici. Dal parcheggio a piedi si può anche accedere, attraverso il sottopasso pedonale, alla storica Via Romana e poi al mare. Verificheremo che l'illuminazione notturna funzioni bene, abbiamo chiesto anche a Mauro Merlenghi del comitato di quartiere di Latte di tenerci informati. Una risposta importante all'assenza di parcheggi che però, continuano gli amministratori comunali, non ci fermerà, la frazione di Latte ha bisogno di altri parcheggi”.