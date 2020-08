Su eCharme.it le migliori maison del beauty a prezzi scontati. Profumi e cosmetici di Bulgari, Hermès, Collistar e molto altro

“Il profumo è l’accessorio di moda basilare, indimenticabile, non visto, quello che preannuncia il tuo arrivo e prolunga la tua partenza”. Sono parole di Coco Chanel, stilista e icona femminile che ha riscritto il concetto di stile in una chiave elegante e raffinata. Approccio che si accorda alla visione di eCharme, l’e-commerce di cosmetici e profumi donna e uomo che rappresentano una ricercata selezione, sempre attenta alle ultime tendenze.

Un catalogo che sa accontentare ogni gusto, con oltre 10.000 prodotti delle principali maison di alta profumeria e cosmetica. Tra queste ci sono Bulgari, Armani, Calvin Klein, Hermès, Versace, Burberry, Collistar, Shiseido e Clarins.

Oltre al prestigio dei marchi in catalogo, a distinguere l’offerta sono le condizioni vantaggiose. Scegliendo eCharme il cliente approfitta di prezzi competitivi, consegna garantita e gratuita per ordini superiori a 89 euro. La logistica interna verifica l’integrità di ogni prodotto, recapitato al cliente nell’arco di 1/3 giorni lavorativi.

Profumi femminili e maschili dei più grandi marchi con sconti anche dell’85%

Sono cinque le principali categorie dell’offerta di eCharme: profumi, viso e corpo, capelli, make-up, solari. Un’intera sezione è dedicata ai prodotti maschili, con profumi uomo , deodoranti, abbronzanti, prodotti per la cura della barba, maschere, trattamenti viso, trattamenti tatuaggi e molto altro.

Completa e articolata anche la proposta dedicata al make-up, con rossetti, eyeliner, mascara, fondotinta, ombretti e matite in centinaia di nuance per un look perfetto ogni giorno. Le cultrici della skincare trovano risposta a qualsiasi esigenza nella sezione “Viso e corpo”, con un’offerta che va da Attivi Puri Acido Ialuronico Idratante Liftante di Collistar a Hydrating Body Lotion Secret Escape di Victoria's Secret.

Per chi ricerca un consiglio sul fondotinta o l’ eau de parfum da acquistare, c’è il servizio di assistenza. Il team di eCharme offre consulenza via e-mail, telefono e chat online. In caso di acquisto sbagliato il cliente può contare sul reso gratuito, inoltre le transazioni avvengono solo con metodi sicuri (PayPal, carte di credito e contrassegno).

La sezione “Offerte” raccoglie eccezionali occasioni di risparmio, con sconti fino all’85%. Promozioni che rendono la proposta ancora più conveniente. Vantaggi esclusivi sono riservati agli iscritti al programma fedeltà, che consente di accumulare punti da convertire in buoni spesa. Con l’iscrizione alla newsletter il cliente ottiene subito un coupon da 5 euro.

È facile adesso capire perché oltre 16.000 clienti abbiano assegnato a eCharme punteggi altissimi nelle recensioni su Feedaty. La valutazione media è di 4.9 su 5.