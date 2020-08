Seborga in festa per il giuramento della principessa Nina Menegatto: “Questa giornata sia segno di speranza e ripartenza” (Foto e Video)

Grande festa questo pomeriggio a Seborga per il giuramento di Nina Menegatto, prima principessa nella storia del Principato. Davanti alla chiesa di San Bernardo e al popolo di Seborga la principessa ha prestato giuramento al Principato. Un momento ufficiale che sancisce l'investitura all'importante carica.

Il 10 novembre 2019 i seborghini hanno scelto Nina Menegatto per reggere il Principato dopo l’. La cerimonia di investitura era in programma inizialmente il 3 maggio, ma è stata rinviata per via del lockdown. Una data simbolica quella del 20 agosto, in quanto oggi ricorre anche la Festa di San Bernardo, Festa Nazionale del Principato di Seborga.

Oltre alla principessa Nina, hanno giurato fedeltà al principato anche i Consiglieri della Corona:

– Sabina Tomassoni: Consigliere della Corona per le Finanze e per il Territorio

– Giovanni Fiore: Consigliere della Corona per lo Sport e per la Gioventù

– Luca Pagani: Consigliere della Corona per gli Affari Esteri, per l’Attività Legislativa e per le Comunicazioni

– Maria Carmela Serra: Consigliere della Corona per il Turismo e la Storia

– Franco Murduano: Consigliere della Corona per la Difesa

– Francesco Verrando: Consigliere della Corona per la Giustizia e per la Cultura

– Patrizia De Paola: Consigliere della Corona per le Attività Commerciali

– Sabina Camarda: Consigliere della Corona per le Manifestazioni e il Folclore

– Fabio Corradi: Consigliere della Corona per l’Ambiente, l’Agricoltura e la Floricoltura

La cerimonia sul sagrato della Chiesa di San Bernardo si è svolta nel pieno rispetto delle norme precauzionali AntiCovid, con ingressi sorvegliati e contingentati, nel rispetto del distanziamento sociale e indossando le mascherine. Un'attenzione importante che è stata gradita da tutti i presenti.