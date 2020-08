Rifiuti dietro al tribunale di Imperia, interviene la ditta De Vizia: “Sacchi neri lasciati sul posto come da contratto in caso di conferimento non conforme” (Foto)

A seguito del nostro articolo pubblicato oggi, la ditta 'De Vizia' interviene per spiegare la situazione venutasi a creare dietro il tribunale di Imperia con un cumulo di rifiuti che ha portato alla segnalazione di alcuni lettori alla nostra redazione.

Scrivono dall'azienda: “Come si potrà evincere dalla fotografia scattata oggi non appena venuti a conoscenza della notizia apparsa on line, il sito si presenta perfettamente in ordine con riguardo allo svuotamento dei contenitori della raccolta differenziata mentre tuttora sono presenti cumuli di sacchi neri. Detti cumuli sono stati lasciati intenzionalmente sul posto dal nostro personale addetto alla raccolta in ossequio alle prescrizioni contrattuali che prevedono la sospensione del servizio nei casi di conferimenti di rifiuti non conformi”.

“Infatti - prosegue la nota dell'impresa - in detti sacchi, sono presenti rifiuti d’ufficio in forma mista con la contestuale presenza di rifiuti recuperabili (carta, bottiglie di plastica, ecc.) con rifiuti non differenziabili (pattume), in violazione degli specifici regolamenti. In ragione di quanto appena detto la raccolta verrà eseguita con modalità straordinarie e dopo le opportune verifiche e segnalazioni riguardo i responsabili dell’abbandono”.