Sanremo: nel weekend di Ferragosto serie di controlli con il Telelaser ad opera della Polizia Municipale (Foto)

Continuano, anche per il fine settimana di Ferragosto, i controlli della Polizia Municipale di Sanremo, per il rispetto delle velocità, in particolare sulle strade a largo scorrimento.

Si tratta, ovviamente, di servizi di prevenzione per evitare incidenti e per la sicurezza dei tanti automobilisti e motociclisti che, in questo calco weekend, sono presenti nella città dei fiori per trascorrere qualche giorno di vacanza.

Nei giorni scorsi gli agenti del Comandante Frattarola hanno eseguito una serie di controlli con il Telelaser in corso Marconi mentre, all’inizio della settimana si sono svolti in zona Bussana, vicino a Villa Spinola. Nel primo caso sono stati elevati due verbali e, nel secondo, sono stati ben 9, tra cui due neo patentati.

Oggi le verifiche vengono svolte nuovamente in corso Marconi.