Sanremo: domenica donazione presso il centro Fidas di via Manzoni

Domenica si dona a Sanremo, presso il centro raccolta sangue FIDAS, in Via Manzoni n° 39 dalle 7.30 alle 11.30. Donare il sangue è sempre un’ottima idea, specie in estate, quando le scorte di sangue diminuiscono.



"Invitiamo tutti coloro che sono in buona salute e i già donatori per i quali è trascorso il periodo di riposo da una donazione e l’altra di presentarsi per la donazione. - fanno sapere da Fidas - Ricordiamo che in questo periodo è importante prenotare la donazione".



"Donare sangue è un grande gesto di solidarietà, non rimandate la vostra donazione, molte persone attendono il vostro gesto per rimanere in vita. - concludono - Siamo fiduciosi di una grande collaborazione da tutti voi. Vi aspettiamo a donare. Noi ci siamo per aiutare. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può prendere contatto ai numeri 320 91 39 672 o 0184 57 63 85".