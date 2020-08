Sanremo: lunedì ‘Gran Galà dell'Operetta’, tutto esaurito per Fiorella Di Luca e Allan Rizzetti a Villa Ormond

Sono già tutti esauriti i posti per il Gran Galà dell'Operetta, proposto da Sanremo Lirica e Dem'Art nell'ambito del programma degli eventi di Sanremo Città della Musica, in calendario domenica sera a Villa Ormond. Un successo di pubblico molto importante, che conferma l'amore di Sanremo per la lirica e che incoraggia ulteriormente alla creazione di una stagione stabile dedicata. Il Soprano Fiorella Di Luca e il Baritono Allan Rizzetti canteranno a Villa Ormond (ore 21.30, più info al link https://bit.ly/33SKDlC) le melodie più amate dalle più belle operette di sempre: La Vedova Allegra, Cin-ci-là, Il Paese dei Campanelli, Al Cavallino Bianco, Scugnizza, Madama di Tebe, Il Paese del Sorriso e molte altre. Saranno accompagnate dal Quartetto d'archi dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo (violini: Cristina Silvestro e Vincenzo Città; viola: Wynneford Potter; violoncello: Martino Olivero), al pianoforte Massimo Dal Prà. Direttore: Cesare Depaulis.

L'ingresso è gratuito, su prenotazione: www.sanremo2020.eventbrite.it