Sanremo: il 24 agosto verrà presentato alla Villa Ormond il libro dell'autore matuziano Diego Costacurta

Verrà presentato il 24 agosto alle 21 alla Villa Ormond di Sanremo, il libro di Diego Costacurta ‘In piedi sui pedali'. “L'idea del viaggio – spiega l’autore - porta dentro sé il seme del sogno. Ero certo che quel giorno che sentii parlare per la prima volta della Via Francigena l'unica persona a cui avrei rivolto l'invito di accompagnarmi in questa avventura da cicloviaggiatori sarebbe stato il mio amico Diego. Il motivo? Dovevamo essere ‘improbabili’. Si, il mio sogno, che poi è diventato anche il suo, era costruito sul concetto di essere inadeguati a tutto: biciclette da quattro soldi, stazze da camalli portuensi più che da ciclisti, attrezzature incomplete, sigarette sempre a portata di mano e l'idea di una bella birra ad aspettarci a ogni tappa. Insomma, nel mio immaginario più che Coppi e Bartali c'erano Fantozzi e il ragionier Filini alla Coppa Cobram. Ma si sa, la bellezza di un viaggio sta proprio nel farlo”.

L’autore Costacurta Diego nasce cuoco, ma dopo aver quasi ucciso due camerieri maldestri, colpevoli di aver contato male i piatti nei quali si serviva un imbarazzante risotto agli asparagi, passa ad essere rappresentante delle forze dell’ordine. Pur non rinnegando periodi di quasi banditismo sui monti dell’estremo Ponente Ligure, si converte alla vita tranquilla: sposato, due figli (i quali hanno dal padre uno ‘splendido carattere’ ereditato), un cane, un maiale, pressione alta, reflusso gastrico. Oggi vaga confuso: sociologo, suonatore di contrabbasso, ‘massacane’, contadino, politicamente schizofrenico.