Limiti di velocità sull'autostrada: un nostro lettore "Si guardano più i velox e non si fa attenzione alla guida"

Un nostro lettore, Rodolfo, ci ha scritto per intervenire dopo il nostro articolo sui limiti di velocità sull’Autostrada dei Fiori:

“Uso spesso l’autostrada da Varazze a Ventimiglia e devo dire che passo più tempo a guardare dove sono gli autovelox anziché prestare attenzione alla guida. Penso che i 19 o 21 autovelox fissi sono una spesa inutile ed inoltre creeranno degli incidenti, ad esempio quello posizionato appena fuori dalla galleria di Villanova D’Albenga verso Andora è pericolosissimo proprio perché chi sopraggiunge e frena da 130 a 100 per evitare la multa si farà tamponare. Insomma sono messi solo per fare cassetta e forse era meglio un tutor con una velocità costante a 110. Se percorrete l’autostrada vi chiedere del perché della limitazione a 100: io sinceramente non riesco a darmi una spiegazione logica trovo il tutto assurdo e senza senso e come ho già detto servono solo per fare cassetta”.