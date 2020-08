San Lorenzo al Mare: domani sera per 'Due parole in riva al mare' il reading con Alessandro Perissinotto

Torna domani a San Lorenzo al Mare la rassegna letteraria Due parole in riva al mare, organizzata dall’associazione culturale ‘Due Parole in riva al Mare’.

Ogni mercoledì, dal 2 agosto al 13 settembre, un incontro con un autore a due passi dal bel mare di Ponente, sulla piazza di San Lorenzo al Mare, per chiacchierare scoprendo storie ed entrando nel laboratorio dello scrittore.

Domani sera alle 21 è previsto un ‘reading’ letterario con Alessandro Perissinotto che presenta ‘La congregazione’ (Mondadori).

Frisco, Colorado. Un tranquillo paese delle Rocky Mountains, a tremila metri di quota e a un centinaio di miglia da Denver. È qui, in una vecchia casa appena ereditata, che Elizabeth si trasferisce per scontare la pena che il giudice le ha inflitto per guida in stato di ebbrezza: ventiquattro mesi con la cavigliera elettronica e il divieto di superare i confini del villaggio. Per Elizabeth, spogliarellista a fine carriera, donna ancora molto bella e sempre più disincantata, Frisco è forse l’ultima occasione per cambiare vita.