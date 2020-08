Due positivi al Covid-19 a Dolceacqua: subito dimessi domenica scorsa dal pronto soccorso di Sanremo

Sono state dimesse già nella giornata di domenica le tre persone di Dolceacqua, trasportate al pronto soccorso di Sanremo per accertamenti da Covid-19. Le loro condizioni di salute, infatti, non hanno richiesto cure ospedaliere.

La coppia di giovani, residente a Parigi e rientrata in Italia senza sintomi evidenti, come sottolineato dal nostro giornale già domenica scorsa, si era sottoposta a tampone Covid-19 volontariamente in un laboratorio francese dopo qualche giorno dall’arrivo in Italia.

Successivamente è dunque pervenuto l’esito di positività. L’Asl 1 ha così attivato tutte le procedure di sorveglianza sanitaria previste ed ora prosegue l’attività di tracciamento dei contatti stretti dei casi positivi.