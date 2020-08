Sanremo: si lavora per la riapertura delle scuole, c’è preoccupazione per il Liceo ‘Cassini’ (Video)

Manca poco più di un mese alla riapertura delle scuole e anche a Sanremo il Comune è al lavoro per sistemare gli spazi che ospiteranno gli alunni nel rispetto delle nuove norma anti covid.

La responsabilità per le materne, l’infanzia e le medie è del Comune e proprio in questi giorni si sono svolti diversi incontri tra amministrazione e dirigenti scolastici per l’organizzazione degli spazi e i lavori finanziati con i 160 mila euro ottenuti da fondi governativi. Si tratta di lavori che permetteranno di ospitare gli alunni anche nelle mense o nelle palestre, oltre alla sistemazione delle uscite.

Diverso e ben più complesso è il discorso per le superiori, con particolare attenzione al Liceo ‘Cassini’. Al momento la struttura, già obsoleta e con diversi annosi problemi alle spalle, pare abbia solamente una decina di aule a disposizione per il rispetto delle nuove norme di distanziamento. Motivo per il quale il Comune sta chiedendo alla Provincia di intervenire anche in virtù del finanziamento di 500 mila euro ottenuto dal Governo.

Le dichiarazioni dell’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Sanremo, Costanza Pireri