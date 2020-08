Sanremo: la grande musica a Villa Ormond, questa sera la 7ª edizione di Bravo Jazz (Video)

Dopo lo show di ieri sera per l'edizione 2020 di Rock in the Casbah con Beatrice Antolini, la grande musica torna sul palco in mezzo al parco per un'altra grande serata a Villa Ormond.

Alle 21.30 va in scena l'edizione 2020 di Bravo Jazz, la rassegna curata da Comune di Sanremo, associazione Culturale Musicale 'Fare Musica' e 'Dem'Art' società Cooperativa. Anche Bravo Jazz, come Rock in the Casbah, lascia la sua sede naturale nel cuore del centro storico per trovare provvisoriamente 'casa' nello splendido giardino di Villa Ormond.