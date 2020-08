Sanremo: Beatrice Antolini conquista Rock in the Casbah nel cuore di villa Ormond (Foto e Video)

Cambia la location, ma non cambia la natura di Rock in the Casbah. Edizione strana in un anno strano per il festival live più longevo del Ponente che si è adattato al periodo senza però perdere il proprio Dna. Il live di Beatrice Antolini ha portato a Villa Ormond tutto lo spirito di San Costanzo: energia, suoni, colori il tutto su un palco immerso in un parco secolare. Non è la casa naturale di Rock in the Casbah, ma la Casbah si sa adattare.

Beatrice Antolini è stata per la seconda volta a Sanremo nel giro di pochi mesi dopo aver diretto l’orchestra al Festival di Sanremo per Achille Lauro. Porta in dote una grande consapevolezza musicale, un panorama di suoni che spazia da atmosfere dark a dolci melodie, da spunti elettronici a fondamenti del rock. Un ascolto avvolgente, un racconto senza dubbio interessante che avrà tanto da dare alla musica contemporanea. Come sempre Rock in the Casbah ha saputo regalare al proprio pubblico un live ricco di spunti.

Questa sera la musica non si ferma. A Villa Ormond va in scena l’edizione 2020 di Bravo Jazz che vedrà sul palco Fabio Giachino trio, seguito da Miki & the Red Rockets feat. Filippo Cuomo Ulloa. Appuntamento alle 21.30, ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito www.sanremo2020.eventbrite.it .