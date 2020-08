I lavori di impermeabilizzazione del terrazzo sono molto importanti e, quando risulta necessario, andrebbero fatti quanto prima possibile.

Questo perché le infiltrazioni di acqua dal terrazzo possono rovinare non solo l’aspetto del soffitto di casa, ma anche la salute di chi ci abita dato che muffe e umidità non sono di certo salubri.

Per questo motivo, moltissime persone si domandano quando effettuare i lavori di impermeabilizzazione del terrazzo.

Lavori di impermeabilizzazione terrazzi: tutto quello che si deve sapere

I lavori di impermeabilizzazione terrazzi devono essere svolti da aziende competenti come, ad esempio, EdilRocchi. Questo perché solo così si avrà la certezza di un lavoro fatto a regola d’arte e con tutti gli accorgimenti necessari. Rivolgersi a dei professionisti significa, in primis, ricevere un sopralluogo esplorativo che servirà per capire la situazione e quella che dovrebbe essere l’entità del lavoro da svolgere. Solo in questo modo sarà possibile capire come muoversi e quali sono gli step da fare. Gli esperti della ditta selezionata andranno ad analizzare da vicino le condizioni del terrazzo proponendo una serie di interventi per impermeabilizzarlo al meglio.

Il periodo migliore per far effettuare questo tipo di lavoro di manutenzione del terrazzo? Di certo non la stagione invernale, ricca di piogge e del tutto inadatta. Quello che si cerca di limitare, infatti, sono le infiltrazioni di acqua e non sarebbe appropriato lavorare con il rischio di pioggia.

Ecco, quindi, che sarebbe preferibile scegliere di fare questi lavori in una stagione meno piovosa e più soleggiata così da velocizzare il tutto. Suggeriamo, quindi, o la tarda primavera o l’estate come periodo perfetto per l’impermeabilizzazione del terrazzo della propria casa.

Ricordiamo, tuttavia, che risulta molto importante contattare un'azienda specializzata appena si iniziano a notare i primi problemi legati alla mancanza di impermeabilizzazione del terrazzo. Questo potrebbe aiutare a non avere danni strutturali alla propria abitazione che, via via che passa il tempo, risultano sempre meno semplici da risolvere.

La valutazione dell’entità del danno, come detto, è la prima cosa da fare. Saranno poi gli esperti a consigliare i migliori prodotti da utilizzare, le tempistiche e tutto il necessario per rimettere in sicurezza il proprio terrazzo e la propria abitazione. Questo vale, naturalmente, anche per i condomini. Anche in questo caso, infatti, è necessario agire quanto prima possibile con il consenso di tutti i condomini proprietari di abitazioni all’interno del palazzo.