Sanremo: festa di Laurea ieri sera per tre giovani matuziani dopo un anno difficile per il Coronavirus (Foto)

Festa di Laurea, ieri sera per tre giovani sanremesi attorniati dai loro amici e parenti. Una festa che arriva in un anno un po’ particolare per tutti gli studenti, alle prese con lezioni ed esami totalmente diversi dagli altri anni per l’emergenza Covid.

Ieri sera, però, dopo aver conseguito la Laurea è partita la festa per i tre nuovi ‘dottori’. Si tratta di Chiara Bacchilega, che ha ottenuto 108 in economia aziendale, Beatrice Reginato con 110 e lode sempre in economia aziendale e Niccolò Martinelli, 109 in scienze della comunicazione.

(Foto di Tonino Bonomo)