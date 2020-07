La diocesi di Albenga-Imperia "scomunica" don Ferrando, lui replica: "Per me è una medaglia"

Riceviamo e pubblichiamo la replica da parte di don Ferrando dopo la notizia deIl'evidenza della scomunica ‘latae sententiae' da parte del vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia, Mons. Guglielmo Borghetti, dopo che il prete è stato ordinato nella comunità ortodossa.

Il comunicato di Padre Stefano Capponi, portavoce della Chiesa Ortodossa Italiana

Invece che occuparsi, seriamente, delle mille problematiche della sua diocesi, il vescovo di Albenga, non personalmente ma dandone incarico al suo Vicario (primo punto interessante, la scomunica e' inflitta secondo il Codice solo dall'Ordinario, e non si fa cenno degli estremi di una eventuale e discutibile delega 'ad actum'), fa giungere, non prima di essersi coperto le spalle chiedendo un parere (stranamente non allegato) alla Pontificia Commissione per l'Unità dei Cristiani (bell'esempio di unità), una anacronistica e ridicola 'scomunica latae sententiae' - roba di ispirazione medievale che si fa una volta ogni cinque, dieci anni, e per casi ben diversi e più seri - a monsignor Ferrando, neo vescovo alessandrino della Chiesa Ortodossa Italiana.

La scomunica, poi, è emessa ai sensi del canone 1364, con una evidente serie di superficialità giuridiche: Ferrando non è né apostata, né scismatico, né eretico, e non viene fornita nel preambolo e nel dispositivo del provvedimento alcuna prova effettiva di ciò e dei fatti concreti connessi.

Inoltre, è in pensione da cinque anni, e l'ammonizione preventiva, secondo la procedura del C.I.C., doveva essere circostanziata con i dettagli e le fonti di prova precise, e non con il richiamo al semplice 'flatus', in pratica il chiacchiericcio.

La Chiesa Ortodossa Italiana, attraverso il vescovo Filippo Ortenzi, per la verità getta acqua sul fuoco: “Dio perdoni questi metodi, noi perdoniamo questi fratelli che, per motivi che non comprendiamo, non ci 'riconoscono' ma cerchiamo da anni, e continueremo a farlo, ogni dialogo positivo con loro, li amiamo sempre e comunque, in pieno spirito di fratellanza. Solo Dio potrà giudicare se per amare serve il 'riconoscimento' e non l’Amore“.

Dal punto di vista del diritto canonico, però, il provvedimento presenta, come ci è stato confermato da docenti del settore, numerosi vizi: non si precisano tempi e luoghi delle violazioni, si parla di effetto 'automatico' - locuzione semantica non certo da giuristi - e il dispositivo non è adeguatamente motivato non indicando neppure con la dovuta precisione che la gravita’ straordinaria dell’atto richiede il delitto commesso; l'indirizzo di residenza è sbagliato (Acqui Terme non ha nulla a che fare con l'abitazione del destinatario) e la notificazione reca l'intestazione del Tribunale Ecclesiastico, mentre è firmato dal Vicario (e, altrettanto stranamente, non dal Vescovo: l’indicazione 'd’ordine' non trasferisce certo con pienezza e validità’ assoluta la prevista competenza esclusiva dell’Ordinario).

Nell’attuale ordinamento canonico questo tipo di scomunica, va ricordato, può’ essere inflitta solo ed esclusivamente per i seguenti delitti:delitto di apostasia ed eresia; agli scismatici è comminata la medesima pena (can. 1364 §1),grave profanazione delle specie eucaristiche, oppure la loro asportazione o conservazione a scopo blasfemo (can. 1367) - (riservata alla Sede Apostolica)aggressione violenta e fisica contro il Papa (can. 1370) - (riservata alla Sede Apostolica) o registrazione di confessioni,L'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento ("Non commettere adulterio") da parte di un presbitero o vescovo (can. 1378 §1) - (riservata alla Sede Apostolica),consacrazione di vescovi senza mandato pontificio, e chi da esso ricevette la consacrazione (can. 1382) - (riservata alla Sede Apostolica),violazione diretta da parte del confessore del sigillo (can. 1388 §1) - (riservata alla Sede Apostolica),procurare l'aborto ottenendo l'effetto (can. 1398).Ferrando non ha, ovviamente, commesso alcuno di questi delitti. Quindi, al limite, gli doveva essere inflitta ferendae sententiae, e non latae sententiae.