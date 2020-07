Riscopri il piacere di vivere le due ruote con MG MotoStore, l’abbigliamento moto che desideri

Prodotti firmati Nolan, come il modello Nolan n1005 , Givi, Alpinestars, Belstaff, Schuberth. Su MG MotoStore (www.mgmotostore.com) i grandi marchi sono di casa. L’abbigliamento moto interpretato in ogni declinazione, dai giubbotti alle giacche estive, ma anche caschi e accessori a misura di centauro. Tutto acquistabile con semplicità e a condizioni competitive, grazie al supporto qualificato di chi ha un’esperienza ultraventennale nel settore. E le opportunità di risparmio si moltiplicano con la proposta “Outlet”. Ecco tutti i particolari.

Alpinestars, caschi Givi e Nolan, su MG MotoStore solo i brand più prestigiosi

Quello che ha permesso a MG MotoStore di conquistare la soddisfazione di migliaia di clienti è sia il valore dell’assistenza, proposta da autentici professionisti nonché veri amanti delle moto, sia la selezione dell’offerta, associata a condizioni d’acquisto che sono sinonimo di convenienza.

Alla base del progetto c’è un percorso professionale inaugurato a Palermo nel 1998. La sede fisica siciliana è divenuta, in breve tempo, un luogo d’incontro e confronto tra centauri. Lo store digitale è concepito per fornire al cliente esattamente quello di cui ha necessità. Grazie a una proposta incentrata sull’alta qualità, senza rinunciare a un’ampia varietà quanto a collezioni e tipologie di prodotti.

Passando in rassegna il catalogo figurano marchi prestigiosi come casco Givi , AGV, Schuberth, Nolan, Belstaff, Airoh, Alpinestars, Tucano Urbano, Shoei, MomoDesign e Clover. In merito a quest’ultimo, uno dei prodotti più richiesti è Clover Airjet 4 , la giacca corta ultra-ventilata che sfrutta le capacità tecniche di materiali quali Duratek-4+ e Hi-tenacity Mesh. Della struttura fanno parte protezioni su spalle e gomiti rimovibili, che rispettano i protocolli "CE" EN1621-1:2012.

Quanto alle tipologie di articoli, gli scaffali virtuali annoverano tutto quello che il centauro può desiderare. Dai giubbotti ai pantaloni moto, dai guanti ai gilet, passando per caschi integrali, componibili, jet, demi-jet, modulari, vintage. E poi accessori (come bauletti, borse, zaini, eccetera), prodotti di elettronica (cavi, interfoni, navigatori GPS) e antifurti.

Sconti oltre il 50% nella sezione Outlet e pagamenti privi di rischi

Gli sconti più competitivi, anche oltre il 50%, sono riportati nella sezione “Outlet”. E scegliendo MG MotoStore, il cliente ha anche la certezza di ricevere a casa i prodotti acquistati attraverso corrieri selezionati in appena 72/96 ore lavorative.

Sono affidabili anche i sistemi di pagamento. L’acquirente può scegliere tra carta di credito, bonifico bancario e PayPal. Quanto siano preziosi questi aspetti per il cliente lo dimostrano gli oltre 400 feedback positivi riportati da Trovaprezzi.it.

Vuoi scoprire, in dettaglio, tutte le condizioni d’acquisto speciali che distinguono MG MotoStore? Allora cosa aspetti, visita www.mgmotostore.com.