Maltempo: siamo in allerta 'gialla' fino alle 20, temporali soprattutto nell'entroterra. Picco a Carpasio con 57 mm

Proseguiranno fino alle 18 i temporali che stanno colpendo anche la nostra provincia, nell’ambito dell’allerta ‘gialla’ che è stata prolungata dalla Protezione Civile fino alle 20.



I temporali stanno colpendo in particolare l’entroterra di Imperia e parte della Valle Argentina, mentre sulla costa si registrano forti venti, con raffiche oltre i 50 km/h. Su Sanremo si è verificata una grandinata per alcuni minuti. Una coltre di chicchi ha invaso le strade poco dopo le 16. Il fenomeno è durato poco per lasciare poi spazio alla pioggia.

Al momento la località che ha fatto registrare il massimo della precipitazione è Carpasio con 57 millimetri di cui 49 in un’ora, seguita da Borgomaro con 52 (47 in un’ora), Montalto con 48 (37 in un ora). Meno abbondanti le precipitazioni nelle altre località: Dolcedo 29, Imperia e Pontedassio 18, Diano Marina 15, Triora 11, Pigna e Castelvittorio 5, Poggio Fearza 4, Cipressa 3, Apricale 2. Molte le città dove non si è registrata nessuna pioggia.

Anche le temperature sono lievemente calate, soprattutto nell’entroterra dove, in alcuni casi variano tra i 10 ed i 13 gradi. Al momento, nonostante le violente precipitazioni ed il forte vento, non si registrano danni di particolare importanza.