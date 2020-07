Il Consigliere comunale di Vallecrosia Fabio Perri nuovo referente provinciale di Fratelli D’Italia per i rapporti con gli Enti locali

La nomina è arrivata ieri dal coordinatore Provinciale Fabrizio Cravero con l’avvallo del coordinatore Regionale Matteo Rosso e della sede nazionale.

Fabio Perri, vallecrosino e volto noto della politica in provincia di Imperia, oggi riveste la carica di consigliere comunale dopo aver ricoperto, nel corso di oltre 20 anni di politica ed amministrazione anche, il ruolo di assessore presso il comune di Vallecrosia ed il consigliere provinciale per due mandati.

“E’ una grande soddisfazione - dichiara Fabio Perri - ricevere questo importante incarico di partito che mi vedrà sin da subito impegnato nel tessere i giusti rapporti con tutti gli amministratori di Fratelli D’Italia e le 67 amministrazioni Comunali della nostra provincia, per ritornare a far credere nella politica ai giovani e a tutte le persone, facendo fatti e non delle parole, stando tra la gente, frequentando e presenziando sul territorio. Una grande riconoscenza di stima e vicinanza è stata confermata dalle tantissime persone, che ringrazio, che mi hanno chiamato in queste sole 24 ore dalla nomina, amici, amministratori, e cittadini della provincia per complimentarsi con me. Questo mi ha ancor più stimolato”.

“Da parte mia – prosegue Perri - inizierò subito a contattare gli amministratori dei comuni per incontrarli e confrontarci sulle proposte idee e progetti che la nostra sfera politica vorrà portare avanti, sempre nel rispetto del bene comune e del confronto con i consiglieri ed assessori sia in maggioranza, sia con i consiglieri in minoranza. Il primo appuntamento importante sarà quello delle ormai prossime elezioni Regionali di settembre dove mi vedranno molto impegnato per dare il massimo del contributo al partito ed ai nostri candidati per rappresentarci in regione Liguria confermando il trend di crescita Nazionale anche in Provincia di Imperia”.

“Voglio ringraziare – termina Perri - in modo particolare oltre ai coordinatori anche l’assessore Regionale Gianni Berrino e l’ex coordinatore Regionale Massimiliano Iacobucci che hanno creduto in me scegliendomi per ricoprire questo ruolo che mi vedrà collaborare anche con il nostro responsabile Enti Locali regionale Paolo Strescino. Sono Sicuro che Fratelli D’Italia, un partito in continua ascesa grazie alla leader Giorgia Meloni, traguarderà grandi risultati in Provincia di Imperia con grandi soddisfazioni lavorando in squadra con un unico obiettivo… crescere”.