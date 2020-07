Ventimiglia: situazione sempre più difficile, l'associazione 'Popoli in arte' chiede la riapertura del Campo Roya

“Il Campo Roya deve essere aperto”: torna sull’argomento anche l’associazione ‘Popoli in arte’, che ieri ha fatto visita a Ventimiglia, scrutando la situazione sia in città che nei pressi del luogo di accoglienza che, al momento, rimane chiuso ai nuovi arrivi ma vede al suo interno solo le persone arrivate prima dell’emergenza Covid.

“Abbiamo incontrato persone sfinite – evidenzia l’associazione - più o meno accasciate a terra ed altre che fanno di tutto per mantenere un minimo di dignità, in questo sempre più difficile momento soprattutto per donne e bambini”.

Dopo 5 anni e dopo aver sottoscritto l'appello ai Ministri competenti per il mantenimento dello spazio del Campo Roya (promosso da Rete Sanremo Solidale) anche ‘Popoli in arte’ punta il dito e chiede un sempre più urgente cambiamento delle leggi generali sul movimento delle persone nel Mondo e sui diritti di cittadinanza.

“Nel contesto locale – termina l’associazione - tutti gli spazi che danno dignità alle persone sono preziosi, come in questi anni è stato prezioso l'impegno del Campo Roya da mantenere aperto”.