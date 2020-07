Sanremo: inaugura il Tiki Beach e debuttano le feste in spiaggia

E’ stata ufficializzata l’apertura ed inaugurazione del Tiki Beach Sanremo, la grande novità dell’estate 2020 della Città dei fiori e della musica. In una spiaggia unica, lontana dal caos del centro città e dal sapore romantico, prenderanno vita esclusive feste in spiaggia per i più giovani.

Nel pieno del rispetto delle norme per fronteggiare l’emergenza Covid-19, al Tiki Beach Sanremo non sono stati annunciati solamente party pomeridiani con accesso su prenotazione ma anche cene spettacolo serali con musica, karaoke e dj set.

Sarà la novità più importante ed attesa dell’estate 2020 in costiera, e renderà ancora più appetibile ai giovani le vacanze nella località turistica ligure per eccellenza.

I beach party del Tiki Beach Sanremo iniziano questo weekend e animeranno i principali pomeriggi estivi dell’estate fino alla fine di settembre.

DOVE SI TROVA IL TIKI BEACH DI SANREMO

Navigate sino a Corso Guglielmo Marconi n°17 presso il ristorante Capitan Ciampi (Fronte benzinaio Eni Station). Imboccate così la strada privata subito sulla destra del civico 17, lungo la strada troverete dei comodi parcheggi, e alla fine di essa la spiaggia.









LINEUP SETTIMANA DAL 20 AL 26 LUGLIO





Sabato 25 Luglio: La Cena Spettacolo di Sanremo sul Mare | Dalle 21.00 alle 2.00

Domenica 26 Luglio: Opening Tiki Beach Party Sanremo | FREE ENTRY | Dalle 17 alle 22

INFO E PRENOTAZIONI

Maggiori informazioni su orari, menu e prenotazioni sul sito ufficiale:









TELEFONO ORGANIZZAZIONE: +39 3397638128