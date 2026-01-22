Sanremo, Confesercenti: “Il Mercato Annonario torna al centro della città grazie a una nuova stagione di rilancio”

Sanremo ritrova fiducia nel futuro del suo Mercato Annonario. Dopo anni segnati da incertezze e difficoltà gestionali, la storica struttura cittadina sembra aver imboccato una nuova strada di rilancio grazie agli interventi messi in campo dall’Amministrazione comunale.

A confermarlo è Domenico Alessi, presidente cittadino di Confesercenti, che parla di una vera e propria “primavera” per il polo commerciale, sottolineando come attenzione, cura e programmazione siano finalmente tornate al centro delle politiche dedicate al mercato e ai suoi operatori.

“Con grande soddisfazione - sottolinea il presidente - stiamo vivendo una nuova "primavera" nella gestione del nostro polo commerciale. Dopo un periodo di difficoltà e di grosse nuvole che hanno coperto il nostro piccolo cielo, oggi siamo davanti ad una serie di iniziative positive e costruttive da parte dell’ Amministrazione Comunale con gesti e fatti concreti. La struttura ha bisogno di attenzione, di cura , di interventi continui, di una direzione solida e preparata".

"Un bene pubblico che deve essere ben conservato, rilanciato con interventi programmati e cadenzati. La Confesercenti prosegue in accordo con le altre associazioni di categoria, una attività di assistenza delle imprese e di tutela di un edificio comunale che deve rimanere pubblico. Le iniziative annunciate dal Sindaco - conclude Alessi- e dall’assessore sono per noi un importante passo in avanti che rimette al centro il Mercato e gli operatori in simbiosi con la città, per garantire un futuro di sviluppo e speranze", ha concluso Alessi.