Imperia, ritrovato a Santo Stefano al Mare il tedesco 44enne disabile scomparso ieri pomeriggio al Prino

Ritrovato a Santo Stefano al Mare, nei pressi del litorale, Marcelo il 44enne disabile di nazionalità tedesca. L'uomo era scomparso nel pomeriggio di ieri al Prino. A richiedere l'intervento dei Carabinieri è stato un passante che lo ha riconosciuto dopo che la notizia era stata diffusa sia attraverso gli organi di informazione che attraverso i social.

Sul posto sono giunti subito i militari che lo hanno ritrovato in stato confusionale. L'uomo anche se era disidratato comunque non versa in condizioni preoccupanti, ma per ogni accertamento è stato trasportato presso l'ospedale di Sanremo. Il 44enne, secondo quanto raccontato dai familiari alle forze dell'ordine era scomparso nel tardo pomeriggio di ieri. Il fratello ha riferito di essersi recato a fare la doccia, e di non averlo più visto. Indossava solo il costume e un paio di infradito. L'allerta, anche via social, è stata diramata già ieri sera. A occuparsi delle ricerche i carabinieri, ma anche la polizia, i vigili del fuoco e la guardia costiera che ha pattugliato il mare per scongiurare che l'uomo fosse annegato.