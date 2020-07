Liguria: caos autostrade, la vicepresidente Viale contro il ministro De Micheli "Ha fatto una pessima figura"

“Come rovinare clamorosamente un importante risultato politico bipartisan ottenuto oggi con la doppia preferenza di genere per promuovere la presenza delle donne in politica".

Lo scrive sulla propria pagina Facebook la vicepresidente della Regione Liguria Sonia Viale in merito alle dichiarazioni del ministro Paola De Micheli sui problemi legati ad Autostrade in Liguria. "Le dichiarazioni del ministro Paola De Micheli, oggi in visita a Genova, mi fanno vergognare per la supponenza e l’arroganza nel dire che i liguri sono vittime di una narrazione sbagliata" - aggiunge Sonia Viale.

"Quando sono sulla mia Panda e devo stare in coda per ore (come tanti liguri) per andare da casa a Genova o per rientrare da Genova nel Ponente, di certo non sono vittima di una narrazione, ma dell’insipienza di una sinistra radical chic che la vita vera non sa più cos’è. Ha fatto una pessima figura Ministra” - conclude Sonia Viale.