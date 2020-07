Elezioni Regionali: abolizione del listino e parità di genere, Bistolfi (F.I.) "La politica se ben indirizzata produce risultati"

"Con l'abolizione del Listino e l'inserimento della parità di genere per le prossime Elezioni Regionali abbiamo avuto la dimostrazione che la politica, quando ben indirizzata, riesce a produrre anche risultati importanti".

Così Filippo Bistolfi, candidato alle prossime elezioni liguri con Forza Italia e responsabile regionale per i rapporti con gli Enti Locali. "L'abolizione del listino è una rivoluzione in favore della democrazia e della rappresentatività popolare, soprattutto sul territorio, comportando una maggiore rappresentatività dovuta all'aumento dei singoli seggi nei collegi provinciali" - aggiunge.

"Personalmente mi sono sempre misurato con l'elettorato e non ho mai nutrito stima per i catapultati lontani dal territorio e dal rapporto con gli elettori. - aggiunge Bistolfi - Da questo punto di vista, come Forza Italia, siamo ottimisti che questa nuova legge elettorale porterà un vantaggio rilevante in termini di rappresentatività che, anche solo fino a pochi mesi fa, non era scontato".