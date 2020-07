Coronavirus: in funzione da questa mattina all'ospedale di Sanremo i nuovi macchinari per testare più di mille tamponi al giorno

Questa mattina all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo sono stati presentati i due nuovi macchinari che consentiranno di processare più di mille tamponi al giorno, triplicando così l’attuale capacità diagnostica di Asl1.

Le nuove attrezzature, prodotte e fornite dalla ditta svizzera Hamilton Medical, leader del settore, sono state acquistate e donate al Comune di Sanremo da Elena Sivoldaeva, benefattrice di origine russa già nota per aver finanziato i moduli della ‘Pascoli’ al Sud Est.

I macchinari donati integrano la dotazione già esistente del laboratorio di analisi Asl1. Nello specifico si tratta di due estrattori di acido nucleico che preparano la miscela necessaria per la reazione molecolare, rilevando la presenza di RNA del virus Sars-Cov-2 nel campione. I test processati sono quelli molecolari standard che richiedono un tempo di elaborazione di circa 4 ore. I due estrattori donati del valore di 268.400 euro, ufficialmente in funzione da oggi, possono anche essere utilizzati per un’ampia scelta di test molecolari.

La presentazione ha visto la partecipazione di Sonia Viale, vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria, Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo, costanza Pireri, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Sanremo, Elena Sivoldaeva, benefattrice, Marco Damonte Prioli, direttore generale Asl1, Giovanni Bruno, direttore sanitario di presidio Asl1, Giandomenico Poggi, direttore dipartimento dei servizi laboratorio analisi Als1 e Pier Andrea Dusi, responsabile microbiologia Asl1.

In aggiornamento