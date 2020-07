Vallecrosia: continua il lavoro dell'associazione 'Grazie Don Bosco' del centro Don Milani

L’associazione 'Grazie Don Bosco' del centro Don Milani all’opera salesiana di Vallecrosia in via Col. Aprosio 433 a Vallecrosia, continua il suo lavoro con i ragazzi anche in questa estate segnata dal covid-19.

Dal 18 di maggio l’associazione ha riaperto i battenti con le dovute misura di sicurezza. Sono stati ridotti il numero di ragazzi per gruppo al doposcuola, e limitato l’accesso per i ragazzi del centro diurno.

Dopo il successo degli allievi del recupero anni che hanno superato brillantemente l’esame di fine primo ciclo (terza media) tutti con valutazione superiore al 7, durante l’estate il centro don Milani, che da quasi 10 anni si occupa di assistenza scolastica con particolare attenzione ai ragazzi con diagnosi DSA e BES, continua il suo servizio con gli operatori che sono disponibili per aiutare i ragazzi in ogni loro dubbio o problema con la scuola.

Sia nello svolgimento diffuso dei compiti estivi, sia per recuperare l’insufficienza nelle varie materie, l’associazione offre delle possibilità personalizzate per raggiungere l’obiettivo.

Sarà quindi possibile frequentare il doposcuola, dove un’operatrice ogni 3 ragazzi seguirà, 4 ore a settimana, i ragazzi nello svolgimento delle attività estive; oppure prenotare delle ripetizioni individuali nelle specifiche materie.

Dal lunedì al venerdì la segreteria sarà aperta dalle 9 alle 18 per avere maggiori informazioni o è possibile contattare lo 0184/254046 o scrivere una mail a segreteria.grazie@gmail.com; il centro sarà aperto tutta l’estate tranne la settimana dal 10/08 al 14/08 2020.