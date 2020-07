Sanremo: non arriva l'autorizzazione per l'attività di ballo, il 'Bay Club' rimane chiuso nel weekend

“Nella città della musica, questo fine settimana, si spegne la musica. È con immenso dispiacere che vi comunichiamo la sosta temporanea della nostra attività per questo weekend. Attendevamo l’autorizzazione, da tempo richiesta, che consentirebbe in modo specifico e definitivo lo svolgimento dell’attività di ballo e pubblico spettacolo”.

Interviene in questo modo la direzione del Bay Club, nota discoteca all’aperto di Sanremo, che aveva aperto la settimana scorsa e che, invece, oggi e domani rimarrà chiusa. “Ci teniamo a sottolineare che, nel resto della provincia di Imperia, della regione Liguria e del paese – prosegue - tale documentazione è stata rilasciata in tempi eccezionalmente brevi, per dare la possibilità a tutte le discoteche di sfruttare a pieno il poco tempo rimasto a causa della chiusura dovuta all’emergenza sanitaria. Qui non è andata così. Circa 65 dipendenti non percepiranno la propria remunerazione. Una proprietà, messa a dura prova dal periodo di chiusura, che ha fatto immensi sacrifici per poter riaprire, si ritroverà in difficoltà a soltanto una settimana dall’apertura”.

“Attendiamo fiduciosi – termina la direzione del Bay - che l’amministrazione comunale di Sanremo prenda rapidamente atto della nostra drammatica situazione prendendo gli adeguati provvedimenti. Ci scusiamo per il disagio e speriamo nella vostra vicinanza e comprensione, è un momento davvero complicato e straziante per tutti noi”.