Riapre la strada di collegamento per Monesi: da Regione Liguria un investimento da 3milioni di euro

Una giornata importante, oggi ha riaperto definitivamente la strada di collegamento per Monesi. L'inaugurazione, con taglio del nastro si è svolta alla presenza del presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti insieme agli assessori regionali Marco Scajola e Gianni Berrino e con loro i tanti amministratori del territorio.

"Un'opera importantissima a cui molti non credevano si potesse arrivare. Con questa strada riusciamo di nuovo a collegare la costa con la vetta del Saccarello la montagna più alta della Liguria ma soprattutto la ricongiungiamo con le piste da sci d'inverno e con i percorsi per le mtb e il trekking d'estate. In più possiamo arrivare alla via del Sale che porta a Limone. Riusciamo a rioffrire ai nostri turisti parte non convenzionale della nostra Liguria che è quella delle Alpi" - ha detto Berrino.

"Abbiamo creduto tanto e continueremo a credere nel rilancio di Monesi, ha dichiarato alla nostra testata l'assessore Scajola, e la Regione ha investito 3 milioni di euro in questo progetto che non ha riguardato solo la riapertura della strada, ma è stato più complesso poichè ha riguardato anche la messa in sicurezza dell'area nonchè gli interventi relativi al ponte del Rio Bavera che collega Piaggia con Monesi".





La frana si registrò a seguito dell'alluvione del 2016 e adesso quindi la rinomata località turistica potrà ritornare a godere della viabilità e quindi a rilanciare il turismo. La località montana e sciistica della Val Tanaro, a cavallo tra i comuni di Mendatica e Triora, nello specifico fu colpita nell’autunno del 2016 da un’alluvione devastante che aveva causato il crollo della strada di collegamento, rendendo inaccessibili i due borghi e costringendo l’intera area ad un lungo isolamento. I lavori per il ripristino della viabilità sono iniziati nel 2018 ed hanno interessato il ponte sul Rio Bavera al confine con il Piemonte, la realizzazione di un by pass di circa un chilometro che scavalca l’ampio fronte di frana a Monesi di Mendatica, le attività di monitoraggio in corrispondenza dei due centri abitati. A questi interventi, interamente finanziati da Regione Liguria, si aggiungono la realizzazione del nuovo acquedotto di Monesi di Mendatica finanziato con fondi del Piano di Sviluppo Rurale.

"La strada, dal 13 giugno scorso, era già aperta nei weekend- ha aggiunto l'assessore- proprio per permettere ai cittadini e ai turisti di transitare- adesso, però ci accingiamo alla consegna definitiva che attesta l'impegno e la concretezza dell'operato della Regione Liguria che su questo progetto ha investito molto e ha mantenuto la promessa".



Positivo anche il presidente del consiglio regionale ligure, Alessandro Piana: "Quest’opera, portata avanti con determinazione dimostra concretamente la capacità dell’amministrazione regionale di intervenire a difesa del proprio territorio. La nuova strada non rappresenta solo una infrastruttura vitale per gli abitanti di Monesi, ma anche un collegamento fondamentale per restituire a tutto il comprensorio le prospettive turistiche che rappresentano una delle vocazioni consolidate dell’entroterra imperiese".



Il presidente Piana conclude: "La perseveranza e, insieme, la pazienza degli amministratori locali, che hanno compreso le oggettive difficoltà legate alla ricostruzione del collegamento in un territorio spesso minacciato da frane e smottamenti, oggi viene premiata e inizia la rinascita di questo bellissimo angolo della nostra Liguria".



L’investimento complessivo sul territorio è stato di 3 milioni di euro e adesso la nuova strada risulta essere asfaltata e in piena sicurezza. La riapertura consentirà l’accesso al comprensorio non solo ai tanti appassionati ed ai proprietari delle seconde case, ma anche ai moltissimi turisti, escursionisti e bikers che si avventurano sulle montagne più alte della Liguria e percorrono la splendida strada ex-militare Monesi-Limone, un suggestivo tracciato d'alta quota immerso nelle Alpi Marittime che collega Liguria, Piemonte e Provence Alpes Côte d'Azur e che si snoda per 39 chilometri tra paesaggi mozzafiato.