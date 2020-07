Metalmeccanica di precisione e sicurezza, cresce la “C.M.” di Massimo Cascina

L’Italia, si sa, è un Paese di grandi lavoratori. Di artigiani che, nel corso della propria vita e carriera, hanno inaugurato percorsi felici e di altrettanto successo, trovando spesso sbocco in quella naturale trasformazione che li ha condotti a diventare nel tempo solide PMI.

Tra queste, una menzione a parte spetta a Massimo Cascina, piemontese, distintosi nel settore della meccanica applicata all’industria di varia natura, fondatore e titolare della ‘C.M.’.

“Siamo un’azienda specializzata nella realizzazione di prototipi di macchine e automatismi completi di impianti elettrici, oleodinamici e pneumatici finalizzati a migliorare la produzione e ad aumentare la costanza di rendimento e la qualità del prodotto, attraverso una generale riduzione di manualità, specialmente in presenza di eventuali pericoli per l’uomo”, spiega il professionista.

Che prosegue: “Forniamo abitualmente un’ampia gamma di servizi e tipologie di prodotti relative a linee automatiche, macchine speciali, isole di lavoro e manipolazione, modifiche e arricchimento tecnologico e trasformazione di macchine esistenti”.

E tutto grazie a un’organizzazione scientifica del lavoro, efficace ed efficiente, che punta a un miglioramento costante dei margini netti grazie a opportune strategie consolidate di controllo di gestione e contenimento dei costi.

Tra i punti di forza della ‘C.M. Meccanica’, in primis lo studio di progettazione interno costantemente aggiornato sugli standard produttivi e normativi correnti, che si avvale dei più moderni strumenti operativi fra i più competitivi del mercato che lo rende in grado di operare su qualsivoglia modello 3D fornito dal cliente.

A ciò si aggiunge anche il valore del project team, forte di un’esperienza documentata e acquisita sul campo di oltre 20 anni in ambito di progettazione: che, grazie a un differenziato ed efficiente parco macchine proprio, è in grado di recepire e soddisfare le più svariate esigenze di una vasta gamma di clientela, al fine di esaudirle nel minor tempo possibile, e a un prezzo decisamente competitivo rispetto alla media di settore.

La ‘C.M. Meccanica’ è inoltre titolare di un proprio catalogo di prodotti normalizzati, la cui disponibilità immediata a magazzino è facilmente riscontrabile nella sezione ‘Prodotti’ del proprio sito www.cmmeccanica.com

Oltre al settore di riferimento e per cui è nata più di vent’anni fa, l’azienda è attiva con successo anche in ambito sicurezza, mediante la commercializzazione dei migliori prodotti per la detergenza degli ambienti chiusi, dei luoghi di lavoro e domestici, unitamente ai dispositivi di protezione individuali (DPI) e le relative segnaletiche adesive previste dalle vigenti disposizioni normative in materia di prevenzione da contagio da COVID-19.