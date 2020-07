Ospedaletti: opposizione non informata del caso di Covid alla scuola estiva, Blancardi "Abbiamo saputo solo dai giornali"

L’opposizione Consiliare di Ospedaletti si scaglia contro l’Amministrazione per la mancata informazione ricevuta, in relazione al caso di positività al Covid-19, per una maestra della scuola estiva.

E’ l’ex Sindaco, Paolo Blancardi, a rimarcare il fatto: “Con tutto il rispetto e nell’ambito della massima collaborazione – ha detto – sarebbe opportuno informare l’opposizione di quanto accade in città, soprattutto in casi come questo e non venire a sapere tutto dai giornali. Tra l’altro questa mattina ho incontrato un paio di esponenti dell’Amministrazione e non mi hanno detto nulla, pur sapendo dei fatti già da mercoledì”.

Blancardi non le manda a dire: “Ricordo che in ambito democratico, l’opposizione rappresentano i cittadini ed i Consiglieri comunali dovrebbero essere informati ufficialmente dall’Amministrazione su fatti importanti che riguardano la città”.