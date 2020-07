Ospedaletti: maestra della scuola estiva positiva al Covid, alcuni bambini in quarantena

Una maestra della scuola estiva di Ospedaletti positiva al Covid-19 e, quindi, sia lei che i bambini sono in quarantena. La notizia è stata pubblicata questa mattina da Stampa e Secolo XiX.

I fatti sono emersi alcuni giorni fa, in quanto la maestra è stata sottoposta al test al pronto soccorso di Sanremo, dove era andata per altre ragioni mediche. La positività ha fatto scattare i protocolli e, così i bimbi sono in quarantena anche se, fortunatamente, non stanno riscontrando sintomi del virus. Anche la maestra avrebbe sintomi molto limitati mentre gli interessati saranno sottoposti a tampone la prossima settimana.

Gli altri bambini, dopo l’opportuna sanificazione dei locali dove si svolge la scuola estiva, stanno proseguendo l’attività regolarmente.