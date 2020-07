Sanremo: cartello di San Romolo in pessime condizioni, dal Comune "Intervento ritardato dall'emergenza Covid"

E’ subito intervenuto il servizio Beni Ambientali del Comune di Sanremo, in relazione al cartello di benvenuto della frazione di San Romolo che, come evidenziato dalla foto pubblicata dal nostro giornale, è in pessime condizioni.

L’ufficio competente di palazzo Bellevue, infatti, si è già da tempo attivato per la riparazione del cartello acquisendo i necessari preventivi. Purtroppo, a causa dell’emergenza Covid i tempi si sono dilatati: “Confidiamo che entro luglio sarà sistemato”, ci conferma l’ufficio del comune matuziano.

Il cartelli di benvenuto di San Romolo era stato installato, insieme a quelli di Borello e Bevino diversi anni fa, all’ingresso delle frazioni ‘montane’ della città dei fiori. Un modo per accogliere residenti e turisti nelle piccole ma graziose frazioni di Sanremo, dove soprattutto in estate si cerca un po’ di frescura dal caldo della città.