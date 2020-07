Regionali, Massimiliano Iacobucci sarà candidato tra le fila di Fratelli d'Italia, partito affidato a Matteo Rosso e Michele Scandroglio

Il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Massimiliano Iacobucci sarà candidato alle prossime regionali di settembre. Lo ha annunciato lo stesso in una nota con la quale rende noto il commissariamento del partito, affidato, in vista delle elezioni, a Matteo Rosso e Michele Scandroglio.



"Ringrazio Giorgia Meloni per l’opportunità che mi ha concesso di partecipare in prima persona alla competizione elettorale regionale, - scrive Iacobucci - auguro ai commissari elettorali Matteo Rosso e Michele Scandroglio un buon lavoro per la redazione delle liste e il lavoro che li aspetta garantendogli fino d’ora la mia completa collaborazione. Fratelli d’Italia è un grande partito e insieme lo dimostreremo anche in Liguria".