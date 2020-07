Imperia: agente salva detenuto dal suicidio, il capo della Penitenziaria nazionale si congratula con lui

Il Capo della Polizia Penitenziaria, Bernardo Petralia, ha chiamato personalmente l'agente di Polizia Penitenziaria in servizio a Imperia, che ha praticamente salvato la vita ad un detenuto italiano che si era impiccato in cella.

“I più sentiti complimenti – ha detto Petralia all’agente - sia fiero del suo lavoro e un giorno potrà raccontare ai suoi figli questo eroico gesto”. La conferma della telefonata arriva dal segretario regionale della UilPa Penitenziari, Fabio Pagani: “ll Capo della Penitenziaria ha chiamato il collega sul suo cellulare appena ha avuto la notizia del salvataggio ed è un gesto di alta sensibilità umana e politica che non possiamo non apprezzare”.

Ieri pomeriggio l’agente ha praticamente impedito che un detenuto italiano di 47 anni (con problemi psichiatrici e appena arrestato) si impiccasse nel carcere imperiese. L’agente, in attesa dei rinforzi, ha retto con tutte le sue forze il detenuto dai piedi (e ormai privo di sensi e appeso alle grate della finestra), per poi staccare il cappio con l’aiuto dei colleghi.

“Prendiamo atto di questi segnali di attenzione e vicinanza agli operatori di prima linea – termina Pagani - e speriamo che siano la premessa a quegli atti concreti che abbiamo ripetutamente chiesto al Ministero e al DAP per risolvere alcune questioni che riteniamo prioritarie per deflazionare le difficoltà operative della Polizia Penitenziaria. Siamo fiduciosi che, nelle prossime ore, la questione delle caserme, della sorveglianza dinamica e dell'allocazione dei detenuti violenti trovino adeguate risposte oltre alla vicinanza e ai complimenti chiediamo urgenti interventi e fatti a cominciare proprio dalla revisione del modello di custodia del paese, in programma il prossimo 10 Luglio a Roma”.