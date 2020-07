Taggia: si alza il sipario del Teatro del Banchéro con Alberto Giusta e un seminario su Dino Buzzati

Riparte con Alberto Giusta e un seminario teatrale su Dino Buzzati l'attività dell'Associazione Culturale Teatro del Banchéro. Si svolgerà sabato 25 e domenica 26 luglio, nella sede del Banchéro, in via Soleri a Taggia.



"La ripartenza è all'insegna della qualità e non poteva essere altrimenti - spiega Marco Barberis, Presidente del Banchéro -. Alberto Giusta è nostro ospite da molto tempo ed è una personalità di altissimo livello, della quale intendiamo avvalerci anche per il futuro. Riapriamo così la nostra sede dopo l’emergenza COVID, per promuovere, in totale sicurezza e rispettando tutte le linee guida, un nuovo momento di condivisione, confronto, ricerca, scoperta e approfondimento. Il seminario è rivolto non solo agli attori, ma anche a tutti coloro che desiderano approcciarsi al teatro dando voce alla curiosità e alla voglia di esprimersi attraverso linguaggi sempre diversi".



Il seminario è dedicato a un grande autore italiano del ‘900, Dino Buzzati, scrittore surrealista, capace di descrivere grandi temi e sentimenti attraverso un tono fiabesco. Sono stati scelti tre suoi racconti, che verranno inviati alle persone che parteciperanno, come temi d’ispirazione per un lavoro di creazione scenica. Prendendo spunto da uno dei tre racconti di Dino Buzzati, l’allievo/allieva dovrà scrivere allestire e recitare, in totale autonomia creativa e dando pieno sfogo alla propria immaginazione, una storia che presenterà il primo giorno di corso. Storia della quale sarà contemporaneamente autore regista e attore. La storia dovrà essere creata e rappresentata senza parole, con le sole azioni, allo scopo di renderla teatralmente più interessante. Verrà affrontato anche il tema della essenzialità della recitazione, intesa come ricchezza interpretativa.



Alberto Giusta è attore, regista e docente alla Scuola di Recitazione "Mariangela Melato" del Teatro Stabile di Genova. Si diploma alla Scuola di recitazione del teatro Stabile di Genova e subito fonda la Compagnia Progetto URT ed in seguito la Compagnia Gank di cui tuttora è condirettore. Lavora con i maggiori registi teatrali italiani (Ronconi, Bruni-De Capitani, Sciaccaluga, Zavatteri); al cinema è stato diretto da Silvio Soldini nel film Giorni e Nuvole. Firma la regia di spettacoli teatrali per il Teatro Nazionale di Genova, per il Teatro Libero di Palermo e per la Compagnia Gank; è insegnante di recitazione alla Scuola del Teatro Nazionale di Genova. E’ nelle serie televisive Rosy Abate, Don Matteo 11, Un passo dal cielo 4, Che Dio ci aiuti 5, La mafia uccide solo d’estate, Masantonio. E' in tournée con lo spettacolo “Le regole per vivere” prodotto dal Teatro Ambra Jovinelli di Roma e " Miss Marple, giochi di prestigio" con Maria Amelia Monti.